Atos et IBM s'associent aux Pays-Bas

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et IBM annoncent leur projet de partenariat pour la conception d'une nouvelle infrastructure numérique hautes performances pour le ministère de la Défense aux Pays-Bas. Ce dernier devrait utiliser les technologies avancées, les services d'infrastructure et l'expertise d'Atos et d'IBM Global Technology Services pour concevoir de nouveaux datacenters, protéger son système informatique et développer son propre réseau mobile haut débit afin d'aider à protéger les informations classifiées par le gouvernement. Atos et IBM avaient annoncé l'élargissement de leur alliance mondiale stratégique en janvier 2021, avec pour but d'accélérer la transformation digitale, d'améliorer la productivité et de réduire les coûts d'exploitation de leurs clients. Le projet aux Pays-Bas renforce la collaboration et l'engagement mutuel des deux groupes, qui souhaitent ainsi aider leurs clients à utiliser le cloud hybride ouvert et l'IA pour accélérer leur transformation digitale.