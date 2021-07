Atos et Graphcore s'associent

Atos et Graphcore s'associent









Crédit photo © Wikimedia Commons

(Boursier.com) — Atos et Graphcore annoncent un partenariat stratégique qui vise à proposer des solutions de calcul haute performance (HPC) basées sur l'IA à leurs clients, grâce à l'intégration des systèmes de calcul IPU avancés de Graphcore à la solution ThinkAI récemment lancée par Atos. Dans le cadre de ce partenariat, Graphcore accédera à de nouveaux clients, ainsi que de nouveaux marchés sectoriels et géographies, grâce au positionnement de longue date d'Atos en tant que leader européen et partenaire de confiance dans le domaine du calcul de haute performance, spécialisé dans le conseil, l'édition et l'intégration à grande échelle de solutions HPC. Graphcore travaillera également avec Atos pour étendre sa présence mondiale en ciblant de grands groupes évoluant au sein de secteurs tels que la finance, la santé, les télécommunications et l'Internet grand public, sans oublier des universités et laboratoires axés sur la recherche scientifique, qui développent aujourd'hui rapidement leurs compétences en matière d'IA.