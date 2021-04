Atos et DreamQuark font progresser la finance responsable

Atos et DreamQuark font progresser la finance responsable









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et DreamQuark, start-up française spécialisée dans les technologies d'intelligence artificielle appliquées aux secteurs de la finance et de l'assurance, et membre du programme Atos Scaler, s'engagent à développer l'investissement socialement responsable (ISR) grâce à l'intelligence artificielle. Pour ce faire, les deux sociétés annoncent le lancement de Sustainable Investment Brain, première plateforme digitale destinée aux banques et assureurs qui soit à la fois dédiée à l'ISR et conforme aux principes d'intelligence artificielle éthique tels qu'édictés par la proposition de règlement européen publiée ce jour... En 2019, les encours de l'investissement responsable ont fait un bond de 32%, pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Depuis, ce succès s'est confirmé, soutenu par la demande croissante pour des placements porteurs de sens durant la crise sanitaire...