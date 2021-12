Atos et Dassault Systèmes proposent une plateforme cloud souveraine pour des expériences de confiance dans les secteurs d'activité sensibles

(Boursier.com) — Atos et Dassault Systèmes annoncent la signature d'un partenariat mondial proposant la plateforme SaaS 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes dans un environnement souverain pour les industries critiques et sensibles, notamment la défense et la santé. Cette solution hautement sécurisée permet des expériences cloud collaboratives tout en offrant un contrôle total des données, des processus et de la propriété intellectuelle. La plateforme peut être déployée dans tous les pays et dans le respect des règlementations locales et sectorielles.

Dans un grand nombre d'industries, les entreprises recourent aux jumeaux virtuels. Elles ont besoin d'environnements sécurisés pour offrir des expériences de confiance aux citoyens, patients, consommateurs, étudiants et à toutes leurs parties prenantes.

La plateforme 3DEXPERIENCE offre aux entreprises une vue globale, en temps réel, de leur activité et de leur écosystème, dans un seul environnement collaboratif et interactif. Les clients pourront désormais utiliser la plateforme cloud dans un mode souverain dédié, qui sera géré et sécurisé par Atos.

Les services d'Atos reposent sur "Atos OneCloud Sovereign Shield", un ensemble de méthodologies, de produits et de services cloud. À cette fin, en tant que numéro 2 mondial des services de cybersécurité, Atos apporte toute son expertise et ses solutions en la matière, pour répondre aux besoins spécifiques des infrastructures critiques, avec notamment un Centre de sécurité (SOC, Security Operation Center) et divers services de cybersécurité pour sécuriser les activités de maintenance et d'administration.

Afin de garantir le plus haut niveau de confidentialité des données, la plateforme est conforme à la loi française PIIC1 et à la directive européenne NIS2, notamment pour la détection des incidents de sécurité et l'administration des systèmes d'information. Cette offre répond aux besoins spécifiques des administrations du secteur de la défense, des entités publiques et des entités dites "Opérateurs de services essentiels" et "Opérateurs d'importance vitale".

Atos et Dassault Systèmes entendent explorer d'autres opportunités pour étendre leur partenariat, en s'appuyant sur les produits de cybersécurité d'Atos ainsi que son expertise dans le calcul haute performance et le développement de systèmes critiques, associés à la plateforme 3DEXPERIENCE.