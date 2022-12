Atos et AWS renforcent leur collaboration

(Boursier.com) — À l'occasion du salon AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, et Atos annoncent un Accord Mondial de Transformation Stratégique. Celui-ci permettra aux clients d'Atos disposant de contrats d'externalisation d'infrastructures à grande échelle d'accélérer la migration de flux d'activité vers le cloud.

Cet accord pluriannuel et inédit dans le secteur renforce la relation stratégique entre les deux leaders, Atos choisissant AWS comme fournisseur privilégié de cloud d'entreprise et AWS nommant Atos partenaire stratégique pour l'externalisation informatique et la transformation des datacenters. Cet accord prévoit la fourniture de prestations de conseil métiers et technologiques, d'ingénierie digitale et de services managés aux clients d'Atos ainsi que le développement de nouvelles solutions informatiques et de transformation des datacenters. La collaboration porte également sur l'accroissement de l'efficacité des datacenters d'Atos et de ses opérations dans les domaines du cloud et de la sécurité, ainsi que la migration sélective de datacenters historiques et d'actifs matériels informatiques.

Dans le cadre de cet accord, Atos consultera de manière proactive plus de 800 clients de services d'infrastructures managées à travers le monde afin de proposer un nouveau portefeuille de services managés de cloud hybride, avec la possibilité de déplacer certains flux d'activité vers AWS. L'offre s'appuiera sur une méthodologie de migration hautement industrialisée, des accélérateurs de solutions, et sur l'expertise des deux entreprises en matière de migration vers le cloud, à mesure que les clients déplaceront leurs flux d'activité vers AWS. Les clients d'Atos pourront s'appuyer sur l'étendue et l'exhaustivité du portefeuille de services d'AWS - notamment l'analytique, le calcul, les bases de données, l'apprentissage automatique et le stockage - et sur l'expertise d'Atos en tant qu'intégrateur de systèmes de niveau mondial.

Ce partenariat stratégique inclut également la formation des collaborateurs d'Atos à AWS, amplifiant leurs compétences et connaissances pour encore mieux accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Au cours des trois prochaines années, Atos prévoit de former ses collaborateurs et d'obtenir plus de 20.000 certifications AWS afin d'accélérer l'adoption du cloud par ses clients et de les aider à en tirer pleinement parti.