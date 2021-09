Atos et APL Data Center sélectionnés par l'UGAP

(Boursier.com) — Atos et APL Data Center, expert-conseil en datacenters et en solutions d'hébergement informatique, ont été retenus par l'UGAP, la centrale d'achat public, dans le cadre du nouveau marché de 'prestations relatives aux centres de données', et ce pour les trois prochaines années. Ce marché propose aux acheteurs publics des prestations d'audit, d'étude et accompagnements pour optimiser la performance technique de leurs centres de données et en réduire la consommation énergétique. Atos et APL Data Center aident les clients de l'UGAP à répondre aux besoins d'évolution de leurs centres de données, et à s'inscrire dans une démarche volontaire de réduction de l'impact environnemental du numérique à l'heure où la multiplication des avancées technologiques liés aux usages métiers (cloud, big data, IoT, smart cities...) accroissent significativement l'impact du numérique sur l'environnement.

Acteurs majeurs du secteur public, et très engagés dans la réduction de l'empreinte carbone des entreprises et organisations, Atos et APL Data Center mettent en place un cadre de fonctionnement simple et souple, et délivrent, grâce à leurs expertises respectives des prestations sur tout le territoire. Leur objectif est d'évaluer le comportement des infrastructures et de tous leurs composants afin d'envisager les solutions d'optimisation pour une informatique plus verte : audits de performance énergétique, bilan d'émission des gaz à effet de serre, accompagnement à la mise en place d'une démarche d'amélioration énergétique...