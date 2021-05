Atos équipe la Bulgarie

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce que le nouveau supercalculateur EuroHPC situé au Sofia Tech Park (Bulgarie), qui repose sur l'architecture BullSequana XH2000, est entièrement livré et assemblé. Atos a été sélectionné pour construire ce supercalculateur pétascale par l'entreprise commune pour le calcul haute performance européen (EuroHPC JU), l'entité hôte, et le consortium Petascale Supercomputer Bulgaria (PetaSC-Bulgaria) dont le partenaire principal est Sofia Tech Park. Ce supercalculateur, le plus puissant d'Europe de l'Est, contribuera à renforcer les ambitions de la Bulgarie dans le domaine des hautes technologies. Les équipes du projet d'Atos en République tchèque ont déjà commencé les tests de configuration et le supercalculateur devrait être opérationnel en juillet 2021.

Le supercalculateur contribuera à améliorer la recherche scientifique européenne et favorisera l'innovation en donnant accès à une infrastructure et à des services de calcul haut performance de pointe à un large éventail d'utilisateurs issus de la communauté scientifique, de l'industrie et du secteur public. Il servira au développement d'applications dans de nombreux domaines, notamment la bio-informatique, la pharmacie, la dynamique et la mécanique moléculaires, la chimie et la biochimie quantiques, l'intelligence artificielle, la médecine personnalisée, la bio-ingénierie, la météorologie et la lutte contre le changement climatique.