Atos épaule OneWeb dans le lancement de 34 satellites

(Boursier.com) — Atos a soutenu OneWeb et son programme de méga-constellation dans le lancement de 34 satellites effectué le 6 février depuis Baikonur au Kazakhstan. Atos a "largement contribué" à ce succès en fournissant les équipements de test avec des technologies de pointe qui ont permis de réduire considérablement l'empreinte écologique de l'ensemble du processus - et a reçu un Award de OneWeb Satellites pour ses solutions de test et télémanipulation (Payload Test Systems and Tele Command Ranging solutions). Le projet de 'méga-constellation' mené par OneWeb Satellites et appuyé par Atos, consiste à mettre en orbite, sur une période donnée, plus de 650 satellites qui fourniront un accès internet haut débit à un prix abordable dans le monde entier. Les six premiers satellites ont été lancés en février 2019.

Grâce à ses solutions avancées, Atos a été nommé Meilleur fournisseur d'équipements de support au sol (Best Ground Support Equipment supplier) par OneWeb Satellites en reconnaissance de ses capacités techniques et commerciales et de la qualité de ses solutions de support. Ce prix a été remis lors du 'OneWeb Satellites Global Partnership Summit 2020'.