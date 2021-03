Atos épaule le centre allemand LRZ

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a livré sa plateforme Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercial le plus performant au monde, au Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), de l'Académie bavaroise des sciences. L'Atos QLM est installée dans le Quantum Integration Centre (QIC) que vient d'inaugurer LRZ. Ce centre, le plus important de Bavière en matière de calcul intensif, a été conçu pour mettre à disposition de la communauté scientifique des applications quantiques pratiques en faisant progresser la convergence quantique-HPC. LRZ est l'un des premiers centres de calcul au monde à se concentrer sur l'intégration de l'informatique quantique dans un environnement HPC, via le QIC. L'approche hybride quantique-HPC est "très prometteuse car elle permettrait d'exploiter à court terme la puissance des applications quantiques via des ordinateurs classiques actuellement disponibles sur le marché", explique Atos.

En s'appuyant à la fois sur l'Atos QLM et sur sa collaboration avec des acteurs clés comme Atos, la startup germano-finlandaise IQM et d'autres partenaires, LRZ sera en mesure de mettre les technologies quantiques à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi explorer les opportunités offertes par l'informatique quantique d'ici quelques années, en tirant profit des infrastructures HPC existantes.