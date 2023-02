Atos entre dans une nouvelle phase de discussions avec Airbus sur le dossier Evidian

(Boursier.com) — Atos , leader international de la transformation digitale, annonce avoir reçu une offre indicative d'Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9 % dans Evidian.

Cette offre est cohérente avec le plan de séparation d'Atos annoncé lors du 'Capital Markets Day' du 14 juin 2022.

Le Conseil d'Administration d'Atos a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de due diligence et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes tant pour l'accord stratégique et technologique de long terme que pour la cession de la participation de 29,9% dans Evidian.

Atos ne prévoit pas d'accorder une exclusivité à Airbus, et aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties. Atos confirme son engagement à examiner les marques d'intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur.

Un accord stratégique et technologique de long terme, offrant un potentiel significatif de création de valeur durable

Evidian est un leader européen et souverain de premier plan du big data, de la cybersécurité et des supercalculateurs, avec des offres éprouvées et émergentes autour d'une expertise pointue et d'une technologie propriétaire. Avec Airbus comme potentiel actionnaire de référence et un accord stratégique et technologique de long terme, Evidian pourrait renforcer son leadership européen et sa dimension internationale dans le cloud, l'advanced computing, la cybersécurité et la digitalisation.

L'accord proposé permettrait aux deux entreprises de tirer parti de leurs talents, expertises et bases de clients de renommée mondiale afin de générer d'une part des opportunités de ventes croisées, et d'autre part de pénétrer de nouveaux marchés attractifs, en fournissant des solutions digitales souveraines uniques allant du cloud sécurisé à la gestion des données et de la sécurité. De plus, la combinaison des capacités d'Airbus avec la position de leader mondial d'Evidian en matière de services de sécurité managés et de supercalculateurs permettrait de créer un acteur européen de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et dans la digitalisation du secteur de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures nationales critiques.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos, a déclaré : "L'intérêt manifesté par Airbus pour devenir un actionnaire de référence témoigne de la reconnaissance des capacités uniques d'Evidian dans un environnement digital de plus en plus complexe, aux enjeux de sécurité accrus. À travers ce projet de partenariat majeur, nous pourrions accélérer l'ambition industrielle et la croissance future d'Evidian tout en assurant une souveraineté technologique en France et en Europe, dans les domaines critiques du cloud, de l'advanced computing, de la cybersécurité et de la digitalisation. Atos, ainsi que les équipes d'Evidian, et Airbus capitalisent sur une collaboration de longue date et partagent des valeurs communes. À l'avenir, elles pourraient poursuivre leurs efforts pour stimuler l'innovation et l'excellence."

Atos confirme que le Groupe est en bonne voie pour mener à bien son projet de transformation stratégique dans les délais prévus, comme annoncé lors de son Capital Markets Day.

Atos publiera ses résultats pour son exercice 2022 le 28 février 2023.