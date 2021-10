Atos : encore une médaille

(Boursier.com) — Atos a reçu le prix 'EcoVadis Platinum' pour sa performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette récompense confirme le positionnement d'Atos aux côtés des 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans ce secteur d'activité (programmation informatique, conseil et activités connexes). EcoVadis fonde son évaluation sur quatre thèmes : Environnement, Social & Droits de l'Homme, Ethique et Achats Responsables. Atos a obtenu d'excellents résultats pour ces quatre catégories.

Huit ans après avoir reçu la médaille d'or EcoVadis, Atos s'est vu octroyer, depuis 2020, une médaille de platine, en reconnaissance de son engagement pour la durabilité. Cette reconnaissance, ainsi que son excellent score dans la catégorie Environnement, confirme le positionnement d'Atos en tant que leader du numérique décarboné et atteste de son engagement à atteindre son objectif climat : réduire de 50% les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d'ici 2025, et atteindre 'zéro émission nette' d'ici 2028.