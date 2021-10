Atos : encore du soutien

(Boursier.com) — Atos gagne 0,5% à 44,50 euros ce vendredi, au lendemain d'une publication trimestrielle sans surprise. L'entreprise de services du numérique a dégagé des revenus de 2,666 milliards d'euros au troisième trimestre, stables à taux de change constants, et en baisse de -2,3% en organique (contre -1,8% de consensus). Les prises de commandes sur la période ont atteint 2,399 MdsE, soit un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 90%. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2021, revus en baisse en juillet, soit un chiffre d'affaires à taux de change constants stable ; un taux de marge opérationnelle d'environ 6% et un flux de trésorerie disponible positif.

Mais plus que ce point d'activité, le marché a retenu surtout la démission du directeur général d'Atos, Elie Girard, qui sera remplacé par Rodolphe Belmer, actuellement à la tête d'Eutelsat... Rodolphe Belmer, ancien directeur général de Canal+, prendra ses fonctions au plus tard le 20 janvier 2022. Les spéculations sur l'avenir d'Elie Girard, qui avait succédé à l'actuel commissaire européen à l'Industrie Thierry Breton en tant que directeur général d'Atos en 2019, se sont multipliées ces derniers mois après une série de revers qui ont fait chuter l'action de plus de 40% depuis le début d'année, entraînant la sortie du titre du CAC 40 le mois dernier.

Parmi les dernières notes de brokers, Invest Securities a revalorisé le dossier de 56 à 66 euros avec un avis à 'acheter'. Oddo BHF estime de son côté que le départ d'Elie Girard lève un obstacle important à une éventuelle IPO de l'activité BDS... En attendant, la dynamique opérationnelle devrait rester difficile, le process de cession devrait encore prendre du temps et il existe un risque que le nouveau CEO fasse de 2022 une nouvelle année de transition pour le groupe, pour ensuite dérouler sa stratégie. De quoi rester 'neutre' avec un objectif de 46 euros.