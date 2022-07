Atos encore des avis (prudents) d'analystes

(Boursier.com) — Atos est toujours délaissé en Bourse de Paris, en repli de 1% à 11,10 euros ce mardi matin, malgré les gages de réorganisation apportés au marché ces dernières semaines.

L'agence de notation S&P Global avait récemment abaissé la notation de crédit d'Atos de 'BBB-' assortie d'une perspective 'négative', à 'BB' assortie d'une perspective 'négative'. Selon Atos, ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur ses opérations et le financement du groupe.

La structure et le coût de la dette d'Atos ne devraient pas être impactés, car le seul des instruments de dette existant dont le coût soit sujet à une clause liée à sa notation de crédit est la facilité de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros. Or cette facilité de crédit dont jouit Atos est presque totalement non tirée. Selon S&P Global, le niveau de liquidité prévu d'Atos devrait lui permettre de mener à bien son plan de transformation, avec un prêt à terme de 1,5 milliard d'euros, une facilité de crédit renouvelable de 900 ME, une moindre utilisation des billets de trésorerie, et 700 ME au titre de cessions prévues d'actifs non stratégiques.

Parmi les avis d'analystes, Citigroup a ajusté son objectif de cours de 25 à 12 euros sur le dossier. Bryan, Garnier & Co avait auparavant confirmé sa recommandation à 'vendre' pour un cours cible de 13 euros. "Il reste encore 15 à 18 mois avant que la scission ne devienne effective... En attendant, nous considérons qu'Atos doit faire face à certains défis, notamment d'un point de vue économique, si un ralentissement ou une récession se concrétisent en 2023", expliquait le broker. Stifel avait aussi abaissé sa recommandation de 'Conserver' à 'Vendre' sur Atos pour un objectif de cours réduit de 15 à 9 euros.