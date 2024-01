Atos : encore -10% au compteur !

(Boursier.com) — Les affaires ne s'arrangent pas pour Atos qui chute encore de 10% à 3,73 euros et porte ses pertes depuis le début de l'année à plus de 45% ! Alors que le flou est grand autour de la société de services informatiques, les vendeurs à découvert s'en donnent à coeur joie. Selon les données de 'Bloomberg', au moins 10 'shorteux' ont divulgué des positions courtes sur le titre de la société désormais dirigée par Paul Saleh. Les positions courtes divulguées représentent 14,4 millions de titres, soit 12,94% des actions en circulation de la société. Astaris Capital Management LLP détient la position vendeuse la plus importante (3,52 millions d'actions).