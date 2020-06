Atos : en vue chez Gartner

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos est classé no3 mondial et 1er acteur européen des services de sécurité (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus pour l'année 2019, selon le dernier rapport de Gartner.

Atos a augmenté sa part de marché MSS de 0,2% de 2018 à 2019. Pour la 2e année consécutive, le groupe français se classe dans le top 3 mondial, réalisant à nouveau le chiffre d'affaires le plus élevé des fournisseurs européens sur ce marché.

Atos rappelle qu'avec une équipe mondiale de plus de 5.000 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de 14 centres de sécurité (Security Operations Centers, SOC) fonctionnant 24/7, le groupe propose un partenariat de sécurité de bout en bout. Atos intègre les meilleures technologies, propose un portefeuille complet de produits et solutions de sécurité avancés et consolide en permanence une véritable expertise sectorielle pour aider ses clients à transformer le risque en valeur commerciale, quel que soit le contexte.