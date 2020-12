Atos en pointe en Irlande

(Boursier.com) — Atos annonce que le Centre irlandais pour le Calcul Intensif (ICHEC) va s'équiper de la première Atos QLM E, version accélérée par GPU de son offre Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde. L'Atos QLM E sera intégrée au supercalculateur national irlandais 'Kay' et équipée d'un large éventail d'outils de programmation de logiciels quantiques. En tant qu'environnement hybride mêlant HPC et informatique quantique, la plateforme intégrée Kay-Atos QLM E sera utilisée par ICHEC dans le cadre de l'initiative Quantum Programming Ireland (QPI) pour mener des activités de R&D et de développement des compétences au niveau national dans le domaine des technologies quantiques. Elle servira également à d'autres organisations irlandaises dans les domaines public, privé et académique.

Offrant jusqu'à 12 fois plus de puissance de calcul que l'Atos QLM classique, l'Atos QLM E fait également partie intégrante du projet NEASQC, initiative européenne de pointe dans le domaine de l'informatique quantique, disposant d'un budget d'un milliard d'euros. Le projet NEASQC est coordonné par Atos et compte 12 partenaires, dont l'Irlande aux côtés d'entreprises et laboratoires de recherche européens.

Une fois la livraison de l'Atos QLM E effectuée, Atos assurera un programme de formation accéléré et continuera à améliorer le système tout au long de sa durée de vie afin de garantir des performances optimales continues.