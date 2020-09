Atos en pointe dans le multi-Cloud

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos dévoile BullSequana Agility, solution hyperconvergée qui apporte aux datacenters sur-site l'agilité d'une infrastructure Cloud. Intégrant des technologies VMware, BullSequana Agility permet de migrer de manière sûre et rapide vers le Cloud hybride.

La migration d'applications critiques vers des environnements multi-Cloud n'est pas sans risque. Ne disposant pas toujours d'experts en interne, les entreprises doivent parfois faire face à des dépenses imprévisibles ou encore un accroissement de la complexité. BullSequana Agility consolide donc le calcul, le stockage, la virtualisation au sein d'une seule plateforme, administrée via une interface unique. Les utilisateurs peuvent accéder en toute simplicité aux ressources dont ils ont besoin, tout en profitant selon Atos de nombreux avantages (simplicité de gestion, outil adapté au Cloud hybride, performances prévisibles, réduction des coûts CAPEX).

Grâce au support de processeurs graphiques GPU, BullSequana Agility est également adapté aux environnements VDI utilisant des applications gourmandes en graphiques. "Il devient possible de travailler partout en déployant facilement et rapidement un environnement de bureau virtuel performant, qui peut évoluer de manière transparente en fonction des besoins", ajoute le leader de la transformation digitale.

BullSequana Agility fournit une infrastructure hyperconvergée équilibrée et optimisée pour les logiciels hyperconvergés de VMware (VMware vSphere et vSAN). La solution d'Atos combine les serveurs d'entrée de gamme BullSequana SA basés sur la seconde génération de processeurs AMD EPYC, du stockage hybride ou 100% flash et des processeurs graphiques (GPU) optionnels. L'ensemble de ces éléments est virtualisé et consolidé au sein d'un portail d'administration unique.