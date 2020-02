Atos : en piste mercredi

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos sera également sur le pont mercredi avec la présentation de ses résultats 2019. Le consensus 'Bloomberg' attend un profit net de 570 ME pour des revenus de 11,58 MdsE. L'entreprise de services du numérique avait confirmé, fin octobre, tous ses objectifs pour 2019, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +1% et +2%, une marge opérationnelle d'environ 10,5% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible entre 0,6 et 0,7 milliard d'euros. Le groupe devrait profiter de l'occasion pour revenir sur la cession de sa participation de 13,1% dans Worldline.