Atos : en leader

(Boursier.com) — Atos annonce avoir été positionné parmi les leaders dans les services de courtage, d'orchestration et de gestion des infrastructures de cloud computing par le cabinet d'analyse international NelsonHall.

Le rapport souligne l'approche intégrée d'Atos en matière de cloud computing, couvrant l'intégralité des besoins des entreprises au cours de leur parcours d'adoption du cloud. Ces capacités ont été intégrées par Atos au sein d'un guichet unique d'offres en novembre 2020 avec le lancement d'Atos OneCloud. Atos OneCloud est une initiative qui combine le conseil en matière de cloud computing, l'expertise en transformation des applications et des accélérateurs Cloud dans un ensemble de services de bout en bout, le tout soutenu par une équipe de spécialistes expérimentés.

Parmi les autres points forts relevés dans le rapport, citons l'engagement d'Atos en faveur du cloud hybride, renforcé par l'acquisition de Maven Wave et d'Edifixio, ainsi que le solide écosystème de partenaires stratégiques d'Atos OneCloud : Amazon Web Services, Dell Technologies dont VMware, Google Cloud, Microsoft Azure et Red Hat.

John Laherty, analyste de recherche principal en services informatiques chez NelsonHall, a déclaré : "Atos prend en charge l'ensemble du cycle d'adoption du cloud (planification, construction et exploitation), avec un objectif final de transformation, pour permettre à ses clients d'atteindre les plus hauts niveaux d'agilité en fournissant des applications de nouvelle génération. Ces capacités vont jouer un rôle clé pour soutenir le développement du groupe et promouvoir le cloud hybride en tant que plate-forme pour ses clients. Atos crée également des solutions sur mesure adaptées au multi cloud et développe des modèles de service pour développer des solutions sectorielles, reposant sur les technologies des grands fournisseurs de Cloud et ses propres solutions".

Wim Los, SVP Cloud Enterprise Solutions chez Atos, explique que "L'adoption du cloud continue de s'accélérer. Cependant, la récente migration de nouvelles charges de travail critiques, chacune ayant des exigences différentes en matière de capacité de service, de sécurité ou de latence du réseau, pousse les entreprises vers le cloud hybride. Avec le lancement récent d'Atos OneCloud, nous sommes idéalement positionnés pour être le partenaire de confiance de la transformation numérique. Notre approche a toujours été de mettre les besoins de nos clients au premier plan, en nous concentrant sur les défis propres à leur secteur et à leur entreprise, et nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader dans ce domaine par NelsonHall".