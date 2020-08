Atos : en forme

Atos : en forme









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos signe une quatrième séance de progression à la faveur d'un gain appuyé de 3,5% à 74,4 euros. L'actualité autour de l'entreprise de services du numérique est marquée par une note positive d'Oddo BHF qui a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 98 euros. "La valorisation d'Atos nous semble toujours attractive au regard de la résilience de son modèle dans un contexte de crise comme aujourd'hui et au regard du potentiel d'amélioration de la croissance et des marges", souligne le broker.