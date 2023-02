Atos : en bonne voie pour la réalisation du projet de séparation au 2e semestre 2023

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2022, Atos était attendu par la communauté financière sur son plan de transformation.

"Nous entamons 2023 avec confiance. Huit mois seulement après avoir annoncé notre projet de séparation, nous avons accompli d'importants progrès vers sa réalisation. Cette séparation, qui marquera un tournant dans l'histoire du Groupe, permettra de libérer tout le potentiel des deux futures entités et maximisera la création de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Malgré un contexte macroéconomique incertain, de très nombreuses opportunités s'offrent à nous et nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre l'amélioration de notre performance tout au long de l'année 2023. Nous avons jeté les bases pour le renouveau d'Atos aujourd'hui et, demain, pour le succès des périmètres Evidian et Tech Foundations", a indiqué l'équipe de direction d'Atos.

Des progrès majeurs dans le projet de séparation

En juin 2022, Atos a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés cotées, leaders sur leurs marchés respectifs, afin de créer de la valeur et de mettre en oeuvre un projet de transformation ambitieux. Depuis cette annonce, en 8 mois, le groupe a accompli des progrès significatifs et est en bonne voie pour être en position de décider de cette séparation de façon à la mener à bien au second semestre de 2023.

Débuté le 7 septembre 2022, le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise européen d'Atos a été achevé en 3 mois, avec une bonne collaboration. Il constitue une étape majeure dans le projet de transformation du Groupe. En parallèle, les processus de consultation locaux ont été menés à bien, dans les 31 pays où ils étaient requis. Ainsi, Atos est désormais en capacité de mener à bien sa séparation en deux entités cotées (sous réserve de confirmation finale par son Conseil d'Administration, de l'approbation de ses actionnaires, et des autres conditions usuelles), et d'accélérer la mise en oeuvre de son plan de transformation.

L'ensemble des chantiers internes du projet de séparation sont engagés et progressent conformément au plan.

En 2022, Evidian a défini une feuille de route claire visant à accroître les synergies entre ses activités coeur de métier dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, ainsi qu'à tirer parti de sa combinaison unique de services et de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum digital. Cette feuille de route permettra à Evidian de se positionner comme un prestataire de services et de solutions à forte valeur ajoutée pour une clientèle de plus en plus soucieuse des enjeux de souveraineté et de sécurité.

En parallèle, Evidian a accéléré le développement de ses centres 'offshore' et 'nearshore', afin de renforcer sa capacité d'exécution.

Tech Foundations en retournement

Tech Foundations progresse sur ses objectifs et sa stratégie. En 2022, la ligne de service a mobilisé les équipes autour d'un projet de redressement, et a commencé à reconstituer un pipeline commercial robuste.

Dans le même temps, Tech Foundations a repositionné son portefeuille afin d'être un partenaire incontournable pour les services digitaux et la modernisation des infrastructures, bénéficiant de ses atouts dans le cloud privé et hybride, "l'expérience collaborateur" et de ses offres innovantes centrées sur la réduction de l'empreinte carbone liée à l'informatique.

Une série d'actions a été mise en place pour réduire les contrats sous-performants et les pertes associées, notamment dans le BPO, pour se retirer progressivement des activités de revente de matériel et de logiciels, et pour céder l'activité UCC. D'importantes mesures de réduction des coûts ont été mises en oeuvre et ont produit de premiers résultats tangibles au second semestre, permettant à la marge opérationnelle 2022 de Tech Foundations de devenir positive, avec trois ans d'avance sur le plan.

Un programme de 700 ME de cessions, sécurisé à près de 80%

Le 14 juin 2022, Atos a annoncé un programme de cessions d'activités non stratégiques pour un montant d'environ 700 ME de produits attendus, dans le cadre du financement de son projet de transformation. Après seulement huit mois, le Groupe a déjà sécurisé près de 80% de cette enveloppe, démontrant sa capacité à exécuter de manière rapide et efficace.

A ce jour, les transactions finalisées ou sécurisées comprennent la cession de la participation de 2,5% d'Atos dans Worldline sur le marché en juin 2022, et les signatures des cessions, à des conditions avantageuses pour le Groupe, d'Atos Italia en novembre 2022, et de l'activité Unified Communications & Collaboration en janvier 2023.

Ces deux transactions, qui sont encore soumises à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles, devraient être finalisées respectivement au premier et au second semestre 2023.

Discussions non-exclusives avec Airbus sur la cession d'une participation minoritaire dans Evidian

Le 16 février 2023, Atos a annoncé avoir reçu une offre indicative non-engageante d'Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian. "Cette offre est cohérente avec le plan de séparation d'Atos tel qu'annoncé", estime Atos.

Son Conseil d'Administration d'Atos a donc décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de 'due diligence' et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes tant pour l'accord stratégique et technologique de long terme que pour la cession de la participation de 29,9% dans Evidian.

Les discussions sont en cours sur une base non-exclusive. Aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties.

Atos confirme son engagement à examiner les marques d'intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur.

Perspectives pour 2023

Les marchés de la transformation numérique, de la cybersécurité et du big data devraient maintenir une dynamique de croissance solide malgré un environnement macroéconomique plus difficile.

En 2023, Evidian s'attachera à déployer sa nouvelle proposition de valeur et ses offres, maximisant les synergies et capitalisant sur un modèle commercial commun à l'ensemble de ses expertises. Dans le même temps, Evidian continuera de renforcer ses moyens commerciaux et sa capacité d'exécution, afin d'accélérer sa croissance rentable en 2023.

Après une performance meilleure que prévue en 2022, Tech Foundations poursuivra en 2023 la mise en oeuvre rapide de son plan de retournement.

Portant une attention particulière à la sélectivité et la qualité des contrats, Tech Foundations s'emploiera à accélérer la rationalisation de son portefeuille, ce qui devrait entrainer une diminution contrôlée de son chiffre d'affaires sur les activités non stratégiques, tandis que les activités coeur de métier seront stabilisées. En parallèle, Tech Foundations intensifiera ses efforts d'adaptation de sa structure de coûts, ce qui permettra de contrebalancer les effets de la baisse du chiffre d'affaires, les investissements dans les capacités commerciales et les offres, ainsi que les tensions inflationnistes.