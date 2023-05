Atos : Edouard Philippe quitte le Conseil d'Administration, Jean-Pierre Mustier arrive

(Boursier.com) — Du mouvement au sein du Conseil d'Administration d'Atos. Sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance présidé par Elizabeth Tinkham, le CA a approuvé les évolutions suivantes concernant sa composition, en ligne avec les besoins identifiés et la stratégie poursuivie, en particulier en matière de gouvernance d'entreprise, de transformation digitale des entreprises notamment dans le secteur financier, et de stratégies digitales dans les domaines de la cybersécurité et de la défense.

La ratification de la cooptation de Caroline Ruellan, administratrice indépendante d'Atos depuis le 26 juillet 2022, et le renouvellement de son mandat d'administratrice, seront soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 2023. Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 16 mai, a par ailleurs coopté Jean-Pierre Mustier en tant que nouvel administrateur indépendant. La ratification de cette cooptation sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle. Le CA a aussi décidé de soumettre la nomination de Laurent Collet-Billon, en qualité de nouvel administrateur indépendant, au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle.

Ces deux administrateurs remplaceront Lynn Paine, qui est administratrice indépendante depuis mai 2013 et membre du Comité des Nominations et de Gouvernance. Elle a présenté sa démission pour raisons personnelles avec effet le 16 mai. Edouard Philippe a lui souhaité que son mandat ne soit pas proposé à renouvellement en raison de ses autres engagements, et exprimé son soutien et sa reconnaissance pour le travail collectif accompli durant ces trois ans.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos SE, a déclaré : "je me réjouis de l'arrivée de Jean-Pierre Mustier au sein du Conseil d'Administration, de la nomination proposée par le Conseil d'Administration de Laurent Collet-Billon, ainsi que du renouvellement à venir du mandat de Caroline Ruellan. Au nom de l'ensemble du Conseil d'Administration, je remercie Lynn Paine pour son engagement au service d'Atos pendant de nombreuses années et sa contribution importante aux travaux du Conseil et je remercie très vivement Edouard Philippe pour son implication dans une période essentielle pour Atos. Ces mouvements traduisent la volonté du Conseil d'Administration de poursuivre le renouvellement de sa composition et le renforcement continu de ses compétences".

L'avis de réunion relatif à l'Assemblée Générale du 28 juin 2023 comportant l'ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 24 mai prochain et sera disponible sur le site internet de la Société.