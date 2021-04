Atos : douche froide











Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos plonge de près de 14% à 57,6 euros en ce début de journée après avoir perdu jusqu'à 22% un peu plus tôt. Le titre de la société de services informatiques, qui restait sur cinq séances consécutives dans le vert, n'avait plus connu une telle déconvenue depuis 2008.

Dans le cadre de l'approbation des comptes consolidés du groupe au titre de l'exercice 2020, les Commissaires aux Comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines représentant 11% du chiffre d'affaires consolidé 2020 et nécessitant des travaux supplémentaires. "Au cours de nos travaux d'audit, nous avons identifié, dans deux entités du groupe situées aux Etats-Unis (Atos IT Solutions and Services Inc. et Atos IT Outsourcing Services LLC), plusieurs points de faiblesses du contrôle interne relatif au processus d'élaboration de l'information financière et à la comptabilisation du chiffre d'affaires conformément à la norme IFRS 15, qui ont conduit à constater plusieurs erreurs comptables, ainsi qu'un risque de contournement des contrôles", a précisé le groupe dirigé par Elie Girard.

"Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la direction du groupe a fait appel à des cabinets externes qui ont réalisé des travaux complémentaires afin d'obtenir les éléments nécessaires pour démontrer l'absence d'anomalies significatives dans les comptes de ces entités américaines, et ont été chargés d'une mission d'investigation indépendante. Malgré les procédures d'audit additionnelles que nous avons mises en oeuvre dans ces circonstances, nous n'avons pas pu réaliser dans le calendrier l'ensemble des travaux nécessaires afin d'obtenir des éléments suffisants et appropriés sur la comptabilisation du chiffre d'affaires et des comptes associés de ces deux entités US, et sur l'absence d'anomalies significatives pour les comptes consolidés".