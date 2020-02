Atos distribuera un dividende de 1,4 euro par action

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a publié des comptes 2019, laissant apparaître un résultat net normalisé part du Groupe de 834 millions d'euros, soit un bénéfice par action dilué normalisé de 7,74 euros. Le résultat net part du groupe des activités poursuivies se monte à 414 ME, et représente 3,6% du chiffre d'affaires.

A cette occasion, la société a précisé que lors de la réunion du 18 février 2020, le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, le versement d'un dividende sur les résultats 2019 de 1,40 euro.

Les actionnaires auront la possibilité d'exercer une option et donc de choisir de recevoir ce dividende en actions Atos ou en espèces.

A l'image de l'exercice précédent, ce montant représente un taux de distribution de 29% du résultat net part du Groupe des activités poursuivies, positivement ajusté des éléments comptables non récurrents relatifs à la cession des actions Worldline et l'émission des obligations échangeables en actions, aussi bien que l'accord transactionnel avec un opérateur Télécom en Allemagne. Ces ajustements représentent un impact de 106 ME après impôt.

Le dividende ordinaire serait versé en juin 2020.