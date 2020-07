Atos : développe un nouveau Simulateur de Recuit Quantique

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce le développement d'un nouveau Simulateur de Recuit Quantique. Le groupe devient le 1er acteur au monde à fournir de puissantes solutions de simulation pour explorer les deux principales voies technologiques de l'informatique quantique : le recuit quantique, via sa nouvelle solution, et les portes quantiques universelles, via son offre existante Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM).

Le Simulateur de Recuit Quantique Atos sera compatible avec Atos QLM, offrant aux utilisateurs le meilleur des deux mondes tout en leur permettant de choisir la méthode de calcul quantique la plus adaptée à leurs besoins spécifiques.

Bien que l'approche s'appuyant sur des portes quantiques universelles ouvre davantage d'opportunités que celle du recuit quantique, elle repose sur des qubits qui restent, pour le moment, extrêmement sensibles aux erreurs. Le recuit quantique, mieux protégé contre les effets du bruit, représente donc un moyen exceptionnel d'explorer de nouveaux problèmes de gestion et d'optimisation ainsi qu'une ouverture vers des applications quantiques abordables à plus court terme. Fournissant de puissantes capacités de simulation, la nouvelle solution d'Atos a été conçue pour accélérer l'innovation, en permettant aux chercheurs et industriels de développer et tester des algorithmes en prévision de l'ère NISQ, et ce dans de nombreux domaines comme la finance, l'énergie, l'industrie, la logistique, la chimie ou encore la pharmacologie.

Le Simulateur de Recuit Quantique Atos utilisera une architecture classique pour simuler le comportement d'un ordinateur à recuit quantique parfait et "sans bruit" grâce à des techniques de calcul et des caractéristiques haute performance

Depuis le lancement d'Atos Quantum, premier programme industriel d'informatique quantique en Europe, en 2016, Atos n'a eu de cesse d'enrichir son écosystème et de simplifier l'exploration des technologiques quantiques, afin de permettre à ses clients et à la communauté scientifique mondiale d'identifier de nouveaux cas d'application concrets dans tous les domaines. Combinant une équipe d'experts hautement qualifiés, des partenariats avec des instituts de recherche et des universités à travers le monde, des connaissances issues du groupe d'utilisateurs de l'Atos QLM et de technologies de simulation quantique basées sur deux approches, Atos dispose d'une expérience unique sur le marché pour construire le futur de l'informatique quantique , commente Agnès Boudot, Senior Vice-Présidente, Responsable des activités HPC & Quantum chez Atos.

Le Simulateur de Recuit Quantique d'Atos sera disponible pour les entreprises, chercheurs et étudiants au 4e trimestre 2020.