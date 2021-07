Atos : des services de cybersécurité pour le programme smart city du Qatar

(Boursier.com) — Atos et Ooredoo, principale société de communication du Qatar, fournissent des services clés de détection et de réponse aux menaces de cybersécurité pour le programme smart city du Qatar (Qatar Smart Program) intitulé TASMU. Celui-ci est piloté par le ministère des Transports et des Communications et soutient la vision nationale 2030 du Qatar. Il s'agit du premier projet de smart city au Moyen-Orient et vise à améliorer le mode de vie des citoyens, résidents et visiteurs qataris. La solution d'Atos et d'Ooredoo intègre les analyses de sécurité intelligentes et les capacités d'intelligence artificielle de la plateforme Atos Alsaac pour sécuriser l'infrastructure et les applications de TASMU. En tant que partenaire sécurité d'Ooredoo au Qatar, Atos s'appuie sur sa forte expertise en cybersécurité et sur sa position de leader des services pour les smart cities afin d'aider le ministère et son écosystème de partenaires à collecter, orchestrer et sécuriser les données.

En particulier, Atos fournira son service de détection et de réponse alimenté par sa plateforme AIsaac pour la détection des menaces multi-vecteurs, l'auto-confinement et l'orchestration de la réponse aux incidents. Le service MDR sera fourni par le centre d'opérations de sécurité d'Atos qui garantit une forte souveraineté des données pour TASMU. Grâce à la solution d'Atos, le ministère des Transports et de la Communication sera en mesure de détecter, surveiller, contenir et répondre aux menaces en continu, en appliquant les meilleures pratiques de sécurité du secteur.