Atos : des dégagements après le point annuel

Atos : des dégagements après le point annuel









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos cède 3,2% à 78,5 euros à l'ouverture du marché parisien, victime de prises de bénéfices après une publication annuelle globalement conforme aux attentes des analystes.

Le groupe vise en 2020 une croissance organique de l'ordre de 2%, une amélioration de 20 à 40 points de base de sa marge opérationnelle et un Flux de trésorerie disponible de l'ordre de 700 millions d'euros. "Avec une flexibilité financière renouvelée, le groupe peut désormais envisager des acquisitions ciblées pour soutenir et accélérer sa transformation", a souligné Elie Girard, le patron d'Atos.

Bryan Garnier parle de résultats et d'objectifs sans surprise et réitère son conseil 'achat' et sa 'fair value' de 107 euros sur un titre qui figure dans sa 'top list'.