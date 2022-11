Atos déploie Mon Espace Santé

(Boursier.com) — Atos et le groupement qu'il pilote ont livré le service sécurisé Mon Espace Santé (MES) co-construit avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM). Ce marché, qui lui avait été attribué fin novembre 2020 à la suite d'une procédure négociée, comprend la conception, la réalisation, l'hébergement, l'exploitation et la maintenance de Mon Espace Santé. Le projet a été livré dans un délai contraint de 13 mois. Accessible à l'ensemble des Français depuis janvier 2022, Mon Espace Santé simplifie le parcours de santé de 65 millions d'usagers et leurs échanges avec les professionnels de santé. Mon Espace Santé est un service numérique individuel et personnalisable, pour tout usager du système de santé. Il permet à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité. Les données de Mon Espace Santé, plateforme souveraine, sont hébergées en France, sous la protection de l'Etat et de l'Assurance maladie. MES repose sur des normes internationales d'échanges de données de santé.

"Le groupement s'est appuyé sur la capacité d'Atos, titulaire du marché, à conduire de grands projets de transformation dans une démarche agile, sur son expertise d'intégrateur, son expérience éprouvée en cybersécurité, gestion des identités et des accès et son statut d'hébergeur de données de santé", indique le groupe. La plateforme est hébergée par Atos en France sur un cloud privé sécurisé. Ce projet illustre le positionnement d'Atos comme "acteur incontournable de la transformation numérique du secteur de la santé en France". Le groupement a apporté sa compétence en Design Studio pour une conception de la plateforme centrée sur l'usager. La mise en place d'un Design Studio au sein des équipes de conception permet en effet l'analyse des parcours utilisateurs et l'intégration mensuelle de nouvelles fonctionnalités en optimisant la prise en compte des retours des usagers. Quant à l'expertise du groupement dans le domaine des solutions et applications mobiles grand-public, elle permet aux usagers d'accéder à leurs informations à tout moment et de les partager avec les professionnels de santé.

Atos a intégré au groupement trois acteurs français, experts dans leurs secteurs : Maincare Solutions (composants de gestion d'identité et d'annuaires santé), Gravitee (plateforme d'API) et Beezim (expertise de messagerie open source). Grâce à l'intégration de composants open source à haut niveau de standardisation et réversibles et au choix d'une démarche Full DevSecOps, le groupement garantit une maintenabilité évolutive, une agilité et une exploitabilité fortes. La sécurité de Mon Espace Santé a été prise en compte dès la phase de conception du projet par les experts en cybersécurité d'Atos pour livrer un système opéré en France en 24/7 et traite les remontées d'alertes en continu.