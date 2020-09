Atos : démocratise l'accès à l'informatique quantique en ouvrant l'accès à son programme myQLM

Atos : démocratise l'accès à l'informatique quantique en ouvrant l'accès à son programme myQLM









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos offre désormais un accès gratuit et universel à son programme myQLM, qui fournit aux étudiants, chercheurs et développeurs des outils pour développer et simuler des programmes quantiques.

Lancé en 2019 et initialement réservé aux utilisateurs d'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), myQLM vise à démocratiser l'accès à la simulation quantique et encourager les innovations en informatique quantique. En permettant à tous les chercheurs, étudiants et développeurs, partout dans le monde, de télécharger et utiliser myQLM, Atos affirme son engagement envers la communauté quantique.

myQLM permet à chacun d'explorer les capacités de l'informatique quantique. Les utilisateurs peuvent se familiariser avec la programmation quantique, lancer des simulations quantiques pouvant aller jusqu'à 20 qubits depuis leur poste de travail ou réaliser des simulations plus importantes sur Atos QLM.