Atos : de mal en pis

(Boursier.com) — Atos n'avait pas besoin de cela. Le groupe de services informatiques, qui vit une année cauchemardesque en Bourse, chute encore de 15% à 8,8 euros ce jeudi, et porte ses pertes depuis le premier janvier à environ 75%. La toujours très influente banque d'affaires américaine Goldman Sachs a dégradé la valeur à 'vendre' tout en coupant son objectif de 23 à 8 euros.

Selon le consensus 'Bloomberg', seul un analyste recommande encore d''acheter' le dossier alors que neuf sont à 'conserver' et six à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 12,86 euros.