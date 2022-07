Atos : de mal en pis

(Boursier.com) — La descente aux enfers se poursuit pour Atos en Bourse avec un titre qui chute encore de plus de 7% à 10,4 euros, sur un nouveau plancher. Avec une nouvelle baisse de 25% en 5 séances, la valeur affiche désormais un passif de 70% depuis le premier janvier. De quoi provoquer la gronde des actionnaires de la société de services informatiques. Trois semaines après la présentation d'un nouveau plan stratégique qui n'a séduit personne, et notamment son directeur général (Rodolphe Belmer) qui va quitter le navire six mois après avoir pris les rênes de l'entreprise, plusieurs actionnaires ont écrit au conseil d'administration pour demander le départ de son président, Bertrand Meunier.

"On n'a jamais vu un plan présenté par un directeur général sur le départ justement parce qu'il n'est pas d'accord avec ce plan", expliquait hier au 'Monde' Frédéric Genevrier, cofondateur d'OFG Recherche, une société d'analyse qui conseille de grands investisseurs sur les questions de gouvernance des entreprises, pour qui " la responsabilité du conseil, et en particulier celle de Bertrand Meunier, qui le préside, est immense. Tout vient de là". "Les discussions avec les actionnaires sont confidentielles", a répondu le dirigeant tout en évoquant un "dialogue permanent avec les actionnaires, qu'ils soient petits ou grands".

En attendant, le navire continue de couler et " plusieurs cadres importants ont quitté la maison ", rappelle le quotidien. Du côté des analystes, les ajustements se poursuivent après les récentes annonces. Le dernier en date provient de la Deutsche Bank qui a coupé sa cible de 26 à 15 euros, en maintenant son avis 'conserver'.