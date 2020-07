Atos dans les leaders du Magic Quadrant

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos est à nouveau positionné par Gartner parmi les leaders des Magic Quadrants : Data Center Outsourcing (DCO) and Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS) en Europe et en Amérique du Nord, publiés en juin 2020. C'est la neuvième année consécutive qu'Atos est nommé Leader en Europe, et la quatrième année consécutive en Amérique du Nord. Le rapport de Gartner a analysé 20 fournisseurs de services d'externalisation des centres de données (Data Center Outsourcing) et de gestion des infrastructures hybrides (Hybrid Infrastructure Managed Services) en Europe, et 20 autres en Amérique du Nord, selon le caractère holistique de leur vision stratégique et leur capacité d'exécution.

"Nous sommes fiers d'être à nouveau reconnus par Gartner comme un leader international de l'externalisation des centres de données et des services d'infrastructure hybride. Cette distinction confirme notre expertise en matière de gestion et migration de services, applications et infrastructures", déclare Jo Debecker, Vice-président exécutif et Directeur de la division Infrastructure & Data Management chez Atos.