Atos dans le nuage

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos présente Atos Digital Cloud Services, l'évolution de son offre de services gérés de Cloud public. En collaboration avec Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, cette nouvelle offre allie la flexibilité et la rentabilité du Cloud public à un catalogue de services centrés sur la modernisation des applications et des capacités d'analyse des données sur le Cloud. Le catalogue de services Atos sera enrichi, en partenariat avec les clients, afin de répondre au mieux à leurs besoins métiers.

L'offre Atos Digital Cloud Services a été conçue pour simplifier les migrations même les plus complexes. Avec son éventail unique et complet de services et capacités de bout en bout, elle permet aux clients de tirer profit, et ce pour toutes leurs applications, de la puissance des infrastructures des grands fournisseurs de services Cloud mondiaux.

Atos Digital Cloud Services bénéficie de l'expertise éprouvée d'Atos en Cloud Computing, ainsi que de ses partenariats avec les leaders mondiaux du Cloud et de sa compréhension approfondie des enjeux sectoriels des entreprises, renforcée par son approche industrielle SPRING. En tant que leader européen et mondial en cybersécurité, Atos est capable de protéger le 'dernier kilomètre' de la chaîne numérique en appliquant une approche unique et cohérente, apaisant ainsi les inquiétudes des clients en ce qui concerne le Cloud public, notamment en matière d'accès et de localisation géographique des données ou encore de conformité avec les réglementations locales et internationales.