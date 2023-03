Atos : Daniel Kretinsky lorgnerait les activités historiques

(Boursier.com) — Atos est au coeur de l'actualité ce mercredi. Outre la publication de résultats 2022 rassurants après les gros déboires rencontrés par la société de services informatiques, le groupe continue à faire l'objet d'une importante spéculation alors qu'il se prépare à se scinder en deux. A ce sujet, Atos a annoncé à la mi-février mener des discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian.

Dans un entretien accordé au quotidien 'Le Monde', Bertrand Meunier affirme que "la proposition d'Airbus répond aux trois critères que nous nous étions fixés pour ouvrir des discussions : une valorisation intéressante pour Evidian, une solidité financière de l'acquéreur et une complémentarité industrielle forte". Ce projet est toutefois loin de faire l'unanimité, notamment du côté d'Airbus. Le fonds spéculatif TCI, actionnaire du géant européen, est monté au créneau en parlant de "capital bloqué et d'une utilisation extrêmement inefficace des fonds des actionnaires". Selon l'investisseur, "Airbus peut continuer à entretenir une relation mutuellement productive et profitable avec Evidian sans prendre de participation. Ne pas être un actionnaire de référence n'empêche pas une collaboration accrue entre les deux sociétés".

"Si les négociations avancent bien", le président d'Atos n'a jamais fermé la porte à une proposition concurrente, précise le quotidien : "Si elle remplit nos trois critères, nous l'examinerons". Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon.

Selon les informations du Monde, Atos est aussi occupé par son activité historique d'infogérance désormais nommée "Tech Foundations". Daniel Kretinsky serait en effet très intéressé par cette activité. " Selon le schéma envisagé, l'homme d'affaires ne débourserait pas un centime. Au contraire, Atos devrait le payer pour reprendre sa filiale, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros pour assurer le besoin en fonds de roulement de Tech Foundations et financer son redémarrage", détaille le journal national. Le milliardaire, connu pour avoir redressé de nombreuses sociétés évoluant dans divers milieux, ne souhaiterait par ailleurs pas reprendre la dette de Tech Foundations. "Cela suppose donc de loger les emprunts d'Atos chez Evidian". Une possibilité loin d'être évidente mais qui ne peut être écartée.