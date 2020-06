Atos, CSC et IQM s'associent dans les technologies quantiques











Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos, le CSC (Centre de technologie de l'information pour la science) finlandais et IQM, leader européen des ordinateurs quantiques supraconducteurs, s'associent pour créer le premier écosystème complet 100% européen comprenant un simulateur, un environnement de programmation universel et du matériel quantique. IQM utilisera l'Atos Quantum Learning Machine (QLM) pour offrir un environnement complet de programmation, compilation et exécution pour son processeur quantique. IQM tire également parti des outils avancés de caractérisation hardware de l'Atos QLM, notamment les méthodes avancées de caractérisation des qubits (tomographie) ou encore la modélisation du bruit numérique. CSC apporte à cette initiative son expertise, ainsi que l'Atos QLM acquise par le centre en mai 2020. La première phase du projet, qui consiste à connecter l'Atos QLM à l'accélérateur quantique d'IQM, est déjà en cours au centre CSC à Espoo, en Finlande.

En permettant aux ingénieurs et étudiants de développer et tester des logiciels quantiques, Atos QLM contribue à la démocratisation de l'informatique quantique et l'identification de centaines de cas d'usage concrets. Combinant les systèmes hardware d'IQM à la connaissance approfondie du CSC, acquise au travers de multiples projets réussis, le partenariat représente une avancée majeure dans le développement de solutions quantiques pratiques, viables et économiques au service d'applications sectorielles multiples. L'informatique quantique promet notamment d'accélérer de manière drastique les efforts de recherche dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le design moléculaire en pharmacie ou développement durable, la cybersécurité, l'optimisation de solutions pour la gestion intelligente d'énergie et les technologies financières.