Atos creuse encore !

(Boursier.com) — Atos qui a chuté de 23% hier, recule encore ce mercredi de 5% à 13,65 euros sur le marché parisien, portant à plus de 55% son retard depuis le début de l'année ! Le groupe a annoncé hier sa scission en deux entités cotées en bourse : SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations (TFCo, Atos), regroupant les activité historiques de services informatiques du groupe, dirigée par Nourdine Bihmane. Cette opération permettrait de "libérer de la valeur" dans le cadre d'un plan plus large dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2022-2023...

La confirmation du prochain départ du directeur général, Rodolphe Belmer, arrivé seulement en début d'année à la tête du spécialiste français des services numériques, en raison de profondes divergences avec le conseil d'administration sur la stratégie à mener n'est pas faite pour rassurer... D'autant que la nomination de l'ancien patron d'Eutelsat devait justement permettre de répondre à la perte de confiance des investisseurs à la suite d'erreurs comptables et de l'échec d'une tentative d'acquisition d'un grand groupe américain par Atos.

Comme neige au soleil

Atos, qui pesait plus de 8 milliards d'euros en bourse fin 2020 et faisait alors encore partie du CAC40, ne vaut plus que 1,5 MdE.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a dégradé le dossier à 'neutre' et a coupé son objectif de cours de 38 à 20 euros. De son côté, la SocGen a dégradé le titre à 'conserver' avec un cours de 15 euros en ligne de mire et Oddo BHF a sabré son objectif de 23 à 13,5 euros en restant à 'sous-performer'.

Prenant acte de ces annonces, Bryan Garnier avait réitéré hier son avis à 'vendre' sur le dossier. Le broker estime que cette restructuration sera "douloureuse" et qu'il est peu probable qu'elle plaise aux investisseurs à court terme, tandis que le reste d'Atos perdra de l'argent jusqu'en 2024.

"Nous apprécions l'ambition affichée mais restons prudents", a indiqué pour sa part Citi, qui a mis en garde contre "l'incertitude associée à une transformation d'une telle ampleur dans un contexte macroéconomique général difficile". JP Morgan estime enfin que des preuves dans l'exécution de la scission seront nécessaires pour permettre une revalorisation du titre. Le courtier estime toutefois que l'opération "a le potentiel pour débloquer de la valeur".