Atos crée un Centre d'excellence en informatique quantique au Brésil

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et SENAI CIMATEC, l'un des principaux instituts brésiliens d'éducation, de recherche et d'innovation, annoncent la création du premier Centre d'excellence en informatique quantique brésilien à destination des entreprises.

Situé à Salvador, dans l'État de Bahia, le Latin America Quantum Computing Center (LAQCC) a pour objectif de promouvoir l'adoption des technologies quantiques, de former la prochaine génération de professionnels dans la région et d'encourager la recherche scientifique dans les domaines les plus divers, tels que la chimie et la biologie. Le LAQCC permettra aux utilisateurs professionnels d'établir des feuilles de route technologiques, de mener des études d'impact et des projets de recherche appliquée ou encore d'utiliser les algorithmes pour réaliser des expériences.

Le Centre d'excellence disposera de la première Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) du Brésil, le simulateur quantique le plus puissant au monde. Baptisée CIMATEC KUATOMU, l'Atos QLM s'appuiera sur du matériel de supercalcul classique pour simuler des systèmes et des algorithmes quantiques comptant jusqu'à 35 qubits. Le Centre se concentrera sur l'exploration des différentes applications de l'informatique quantique et sur son intégration avec les technologies de calcul haute performance (HPC), en accord avec l'ambition d'Atos de proposer un accélérateur quantique d'ici 2023.

Grâce à cette infrastructure, SENAI CIMATEC aidera les utilisateurs à exploiter la puissance des supercalculateurs et de l'informatique quantique pour faire des découvertes dans des domaines qui traitent de grands volumes de données, comme la médecine, la météorologie, la géologie, la physique ou l'énergie.