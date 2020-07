Atos crée un Centre d'excellence dans les sciences de la vie

Atos crée un Centre d'excellence dans les sciences de la vie









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos, en accord avec le Wellcome Genome Campus au Royaume-Uni, annonce la création de son Centre d'excellence mondial pour l'informatique haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie, afin de permettre aux organisations présentes sur le campus et aux instituts de génomique et de données biologiques du monde entier d'accéder aux technologies les plus avancées. Le Centre d'excellence Atos pour les sciences de la vie complétera les installations de calcul dont dispose déjà le Campus avec les produits, services et expertise d'Atos en matière de calcul quantique, de calcul haute performance et d'IA. Les experts d'Atos collaboreront directement avec les chercheurs en génomique et en données biologiques pour accélérer le processus de découverte et d'innovation dans le domaine des sciences de la vie.

"Je me réjouis qu'Atos rejoigne la communauté de notre Campus et je suis convaincu que cette collaboration va avoir un impact positif significatif sur les différents domaines des sciences de la vie. L'étude des données biologiques à l'aide de technologies à la fois plus rapides et plus efficaces permettra d'imaginer de nouvelles méthodologies et des produits innovants, tout en réduisant le parcours de la recherche au développement de produits", a déclaré le Dr Julia Wilson, directrice associée du Wellcome Genome Campus. "Atos va rapidement devenir un partenaire précieux de notre communauté grâce à la mise en place d'importants plans de développement. Le moment est venu de nourrir nos recherches par l'utilisation appliquée de technologies innovantes qui pourraient faire progresser considérablement la recherche sur les données biologiques. Cela permettra à la recherche de contribuer encore davantage à faire avancer la société", a ajouté le Dr Jo Mills, responsable du centre d'entrepreneuriat et d'innovation du Wellcome Genome Campus.

Dans ce centre, des chercheurs et des technologues du monde entier exploreront les différentes utilisations de technologies telles que le quantique, le HPC et l'IA grâce à un large éventail d'activités, notamment la production de preuves de concept (POC), des ateliers d'innovation, des cours et des conférences.