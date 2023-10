Atos : coup pour coup

(Boursier.com) — Recherché en fin de semaine passée dans le sillage du rebond du marché, Atos reperd 1,7% à 6,50 euros ce lundi. Vendredi, le groupe de services informatiques avait confirmé le départ du directeur général de la division BDS (Big Data and Cybersecurity), de quoi remettre les projecteurs sur le dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre en bourse. Parmi les derniers avis de brokers, Stifel a ajusté à 'conserver' son opinion sur le dossier, mais avec un objectif ramené de 10,5 à 7,5 euros.

Face aux attaques de certains actionnaires sur la gestion de la société et son projet de restructuration en cours, le conseil d'administration de la société de services du numérique a étudié les courriers qui lui ont été adressés jusqu'au 18 septembre. "Ces derniers ont choisi, plutôt que de rencontrer la société pour exprimer leurs points de vue et obtenir des réponses, de les médiatiser, en méconnaissance des recommandations de place sur le dialogue entre une société et ses actionnaires" a estimé Atos qui a répondu point par point à ces attaques...