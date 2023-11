Atos corrige encore après sa mise au point

(Boursier.com) — Atos rend 4,6% à 5,97 euros dans un marché toujours actif ce matin, alors que le groupe a fait un "point de marché" au vu des développements récents parus dans les médias et à la suite du changement de notation émis par S&P. L'agence S&P Global Ratings a revu sa notation de crédit d'Atos de 'BB' à 'BB-' avec perspectives négatives. Le groupe confirme pour sa part que l'impact sur les charges d'intérêts "est négligeable et devrait être d'environ 6 millions d'euros par an". Atos confirme également "qu'il dispose des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois et qu'il travaille activement pour répondre aux échéances de dette en 2025", comme déjà indiqué le 16 octobre.

Atos est par ailleurs en négociations exclusives avancées avec EPEI pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations. Le groupe communiquera "en temps voulu" sur l'issue des discussions. A ce jour, Atos a procédé à toutes les notifications requises pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et les a obtenues dans la plupart des juridictions clés.

Atos étudie enfin "des initiatives complémentaires en vue du plan d'augmentation de capital et des échéances de la dette en 2025". La politique du groupe est "de couvrir entièrement ses besoins de liquidités estimés en ayant recours à des emprunts à long terme, des liquidités et d'autres instruments des marchés de capitaux appropriés, afin de disposer d'une latitude suffisante pour financer ses opérations et ses développements futurs". Atos évalue la possibilité d'accéder aux marchés de capitaux, dettes et actions, et/ou envisage la cession d'actifs supplémentaires, pour refinancer son plan d'augmentation de capital, le prêt à terme A de 1,5 milliard d'euros arrivant à échéance en janvier 2025 - après les deux extensions de six mois à la disposition de la Société - et les obligations de 750 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2025.