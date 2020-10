Atos coordonne le projet européen NEASQC

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce sa participation au projet européen NEASQC, dont l'ambition est de préparer l'entrée des entreprises européennes dans l'ère quantique. Pour cela, NEASQC va explorer une multitude de cas d'usage et algorithmes industriels et financiers compatibles avec les ordinateurs NISQ, qui seront les premiers systèmes quantiques à être disponibles dans un futur proche. Atos coordonnera le projet et travaillera aux côtés des 11 autres partenaires, utilisateurs industriels et experts académiques issus de 8 pays européens, afin de fédérer une communauté active autour des ordinateurs quantiques NISQ.

Bien que les ordinateurs quantiques ne soient pas encore prêts, les organisations souhaitant profiter du pouvoir de l'informatique quantique peuvent d'ores et déjà commencer à expérimenter en utilisant des plateformes de programmation et de simulation dédiées, comme l'Atos Quantum Learning Machine. Cependant, il reste difficile pour les utilisateurs non-experts d'imaginer et anticiper la valeur qu'apportera une telle démultiplication de la puissance de calcul, en raison du manque de bibliothèques d'applications. Le projet NEASQC vise à apporter une solution en se concentrant sur 9 cas d'usage qui devraient grandement profiter de la mise sur le marché des premiers ordinateurs NISQ. Ces cas d'usage concernent des problématiques pratiques dont la résolution apportera des bénéfices directs aux entreprises et citoyens européens : la découverte de nouveaux médicaments, la prévention du cancer du sein, la capture de CO2, la gestion des énergies intelligentes ou encore le traitement du langage naturel. Le projet veillera ensuite au développement de bibliothèques d'applications Open Source requises pour ces cas d'usage, afin d'encourager les utilisateurs industriels à commencer la transition vers l'informatique quantique.

Atos aura pour mission de coordonner et gérer le déploiement du projet NEASQC, dirigeant le groupe d'utilisateurs composé des partenaires impliqués dans le développement de logiciels quantiques ainsi que d'utilisateurs extérieurs à l'environnement de programmation NEASQC. Atos sera également responsable des aspects de 'Programmation de l'infrastructure logicielle & hardware', au sein de la partie du projet dédiée à 'l'activation technologique'. D'autre part, Atos fournira l'environnement de programmation, Atos myQLM, dont l'approche ouverte garantie une compatibilité totale avec les processeurs quantiques développés au sein du programme European Flagship on Quantum Technologies. Atos continuera de développer et intégrer les bibliothèques Open Source d'applications NISQ associées aux cas d'usage du projet NEASQC.