Atos coordonne FlexiGroBots

(Boursier.com) — Atos annonce participer au projet européen FlexiGroBots en tant que coordinateur et membre actif. FlexiGroBots entend donner aux fabricants de robots, ingénieurs et prestataires de services les moyens de construire et de déployer des systèmes multi-robots pour l'industrie agroalimentaire, dans le but de soutenir les agriculteurs dans leur travail quotidien. Financé par le programme Horizon 2020, le projet se concentrera sur le développement d'une plateforme innovante pour faciliter l'utilisation de la robotique, à travers trois projets-pilotes à grande échelle en Europe.

L'adoption croissante des nouvelles technologies dans le secteur agricole ouvre la voie à l'agriculture 4.0, qui accordera une place prépondérante à la robotique, l'IA et l'automatisation. Cette nouvelle ère devrait permettre de simplifier la gestion des cultures et la mise en place d'une agriculture de précision, grâce notamment à la surveillance en temps réel et une meilleure prise de décision. Cependant, les systèmes robotiques actuels sont construits pour réaliser des missions très spécifiques et ne sont pas capables de gérer d'autres tâches, ni de coopérer avec d'autres technologies robotiques, ce qui limite le retour sur investissement pour les agriculteurs.

Le projet FlexiGroBots, qui s'étendra sur 36 mois, a pour objectif de développer et de valider une plateforme ouverte permettant de créer des systèmes multi-robots, y compris avec des UAV (véhicules aériens sans pilote) et des UGV (véhicules terrestres sans pilote), flexibles et hétérogènes, capables de coopérer et d'être autonomes.