Atos : contrat de sept ans avec Siemens Healthineers

(Boursier.com) — Atos a conclu un contrat de sept ans avec Siemens Healthineers pour la fourniture, le déploiement et la gestion de services de réseau local (LAN) à accès défini par logiciel (SDA) dans près de 60 sites clients dans 15 pays. Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, témoigne de la capacité et de l'engagement d'Atos, en tant que partenaire mondial d'infrastructure réseau, à soutenir Siemens Healthineers dans sa transition vers un réseau LAN modernisé et indépendant basé sur la solution SDA de Cisco.

Siemens Healthineers cherche à se doter d'une technologie réseau capable de répondre aux défis d'un monde en mutation où les experts et les équipes de R&D doivent collaborer où qu'ils se trouvent. Pour cela, le service de LAN SDA fourni va remplacer le service de LAN existant et aidera à fusionner les univers de Siemens Healthineers et de Varian en permettant une collaboration mondiale. En s'appuyant sur une technologie LAN compatible SDA, Siemens Healthineers bénéficiera non seulement d'un réseau stable et robuste, mais également d'un réseau plus flexible, offrant tous les avantages d'un réseau automatisé, d'une administration d'accès simple à gérer et d'un environnement sécurisé basé sur une approche ZeroTrust.

La solution garantit des opérations fiables, stables et prêtes pour l'Internet des Objets et en tirant parti de la compréhension approfondie qu'a Atos des ambitions de Siemens Healthineers pour son réseau. Elle s'appuie également sur les pratiques de gestion de réseau de pointe d'Atos, soutenues et constamment améliorées par ses propres experts.

La solution proposée par Atos s'appuie sur les résultats du projet de conception spécifique au SDA mené par Siemens Healthineers et Atos en partenariat avec Cisco. Il s'agit notamment de fonctionnalités innovantes, telles que la micro-segmentation, l'automatisation, et des moyens de les incorporer dans la conception et la configuration opérationnelle de la solution. En tant que fournisseur actuel, Atos peut réutiliser des équipements compatibles SDA de la base installée qui ont été récemment actualisés, ainsi que des interfaces d'outils spécifiques aux clients et des processus de gestion des services informatiques (ITSM), permettant ainsi une transformation transparente et rentable en 24 mois à peine, avec peu ou pas d'impact sur les utilisateurs professionnels et leurs processus.