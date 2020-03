Atos : contrat dans le cloud

(Boursier.com) — Atos a signé un contrat avec le Britannique Network Rail pour une durée de quatre ans et d'une valeur de 12 millions de livres sterling, afin de développer, livrer et gérer une nouvelle plateforme digitale de cloud privé qui soutiendra les opérations du fournisseur d'infrastructure ferroviaire. L'accord prévoit la migration de l'ensemble des applications hébergées dans les anciens datacenters de Network Rail vers un nouveau cloud privé développé et opéré par Atos. Le nouveau datacenter, "hautement sécurisé, robuste et efficace en termes de coûts", viendra soutenir les activités de Network Rail tout en garantissant de l'agilité dans un environnement où cohabitent différentes technologies. Atos assurera le bon fonctionnement et les services support du datacenter, qui offre une capacité d'hébergement de pointe.