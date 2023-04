Atos confirme ses objectifs financiers pour 2023 et le calendrier de son projet de scission pour le second semestre

(Boursier.com) — Atos , leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l'information, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2.806 millions d'euros au T1, en croissance de +2,2% par rapport au T1 2022. La croissance organique robuste enregistrée sur le trimestre, à +2,8%, reflète l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe. Les effets de périmètre ont représenté -0,5% (retrait des activités en Russie, cessions d'EGSE et de Sislog). Les effets de change ont contribué à hauteur de -0,1%, reflétant principalement la dépréciation de la livre sterling par rapport à l'euro sur la période, atténuée par l'appréciation du dollar américain.

Eviden a enregistré une forte croissance organique de +9,5% au T1, bien équilibrée entre ses activités synergiques dans le digital, le big data et la cybersécurité. Digital a poursuivi l'accélération de sa croissance au premier trimestre, portée notamment par de nouveaux contrats dans le développement et la modernisation d'applications, notamment sur ses marchés européens. La croissance a été forte dans les activités Advanced Computing, avec la poursuite de la montée en puissance de l'activité HPC. Digital Security a enregistré un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, avec un accent plus important mis sur de nouvelles générations de services et de produits de cybersécurité axés sur la gestion de l'identité, le chiffrement, et les services de détection et de réponse (Managed Detection & Response) dans les environnements cloud hybrides.

Atos confirme au passage ses objectifs financiers pour 2023 et le calendrier de son projet de scission pour le second semestre, malgré l'arrêt récent de ses discussions avec Airbus sur sa future entité Evidian.

Le spécialiste des services informatiques prévoit toujours pour 2023 une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -1% et +1%, après avoir enregistré une croissance de 2,8% au premier trimestre.

"Le groupe est en bonne voie pour décider de son projet de séparation en vue de le finaliser d'ici la fin de 2023", a commenté le groupe.

Rappelons qu'en février dernier, Atos était entré en négociations exclusives avec Airbus pour lui céder une participation minoritaire dans Evidian, mais les discussions ont échoué en raison des conditions financières de la transaction.

L'équipe dirigeante d'Atos, Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva, a déclaré : "Atos a enregistré une croissance organique robuste de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à +2,8%, les deux périmètres étant sur la bonne trajectoire pour l'atteinte de leurs priorités 2023. Sous sa nouvelle marque commerciale, Eviden a de nouveau publié un trimestre solide avec une forte croissance, bien équilibrée entre ses activités synergiques dans le digital, le big data et la cybersécurité. Tech Foundations a poursuivi la rationalisation de son portefeuille, confirmant la stabilisation plus rapide que prévu de son coeur de métier, tout en continuant à réduire son exposition à ses activités non stratégiques. La performance du Groupe continue de s'améliorer. Nous remercions chaleureusement nos 110.000 collaborateurs pour leur engagement exceptionnel."

L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 28 juin, a indiqué jeudi Atos.