Atos : confirme ses objectifs

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos , leader international de la transformation digitale, annonce un chiffre d'affaires au T3 qui s'est établi à 2.644 millions d'euros, en baisse de 3,5% en organique comparé au troisième trimestre 2019 et de -2,5% à taux de change constants. Le management souligne le dynamisme commercial renforcé par la transformation Spring. Les prises de commande ressortent en hausse de +20%, à taux de change constants, le ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires est de 124% (excluant le renouvellement de Siemens)

Tous les objectifs de 2020 sont confirmés par le groupe.

Elie Girard, Directeur Général, a déclaré : "Notre programme de transformation Spring en cours permet au Groupe de s'adapter rapidement pour répondre aux besoins de ses clients dans chaque Secteur. Au troisième trimestre, ceci s'est traduit par un carnet de commandes record (sans même tenir compte du renouvellement et de l'extension de Siemens) ainsi que par un montant record de propositions commerciales. Grâce à ses 105 000 salariés engagés dans cette transformation, le Groupe remporte des succès tant au plan quantitatif que qualitatif. Nos activités dans le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation se développent rapidement et changent de manière significative le profil du Groupe. Ce trimestre a évidemment été aussi marqué par le renouvellement et l'extension de notre partenariat stratégique avec Siemens. Plus généralement, ce niveau très élevé d'activité commerciale soutiendra la reprise du chiffre d'affaires entamée au troisième trimestre et le retour à la croissance en 2021.

Les équipes du Groupe ont renforcé le positionnement pionnier d'Atos dans plusieurs segments au cours du trimestre. Dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Atos a été une fois de plus reconnu comme le leader de son secteur. Nos offres en Décarbonation trouvent un intérêt retentissant chez nos clients avec déjà plusieurs signatures au troisième trimestre. Notre avancée technologique dans des domaines clés tels que le Calcul Intensif et le Cloud s'est accrue dans le contexte de grands projets européens en High Performance Computing et Quantum Computing ainsi que l'initiative Gaïa-X dont Atos est membre fondateur.

Enfin, poursuivant sa stratégie d'acquisitions ciblées en Cybersécurité et dans le Digital, le Groupe annonce aujourd'hui 3 nouvelles transactions. En 2020, 9 acteurs de la Cybersécurité et du Digital auront rejoint Atos et représentent un chiffre d'affaires annuel de près de 300 millions d'euros, soutenant le changement de profil du Groupe.

Dans l'ensemble, au regard du dynamisme de notre activité ainsi que de nos actions fortes sur les coûts et la trésorerie lancées dans le contexte de la crise et qui sont bien engagées, nous confirmons aujourd'hui tous nos objectifs pour 2020 et sommes pleinement préparés à entamer 2021 sur des bases solides vers notre ambition et nos cibles à moyen terme."