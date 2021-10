Atos confirme ses objectifs 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Atos au 3e trimestre 2021 a atteint 2,666 milliards d'euros, stable à taux de change constants par rapport au 3e trimestre 2020, et en baisse de -2,3% en organique. Les segments clés sur lesquels le Groupe bâtit sa transformation -le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation- ont connu une forte croissance tandis que le chiffre d'affaires est resté impacté par les activités d'Infrastructure Classique

Au cours du 3e trimestre 2021, les prises de commandes du Groupe ont atteint 2,399 MdsE, soit un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 90%.

Le carnet de commandes s'élève à 23,4 milliards d'euros à fin septembre 2021, en légère diminution comparé à juin 2021. Cela représentait 2,1 années de chiffre d'affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 7,4 MdsE, stable par rapport à juin 2021, représentant 7,9 mois de chiffre d'affaires

Objectifs 2021

Le Groupe Atos confirme ses objectifs pour 2021, soit :

- un chiffre d'affaires à taux de change constants : stable ;

- un taux de marge opérationnelle : c. 6% ;

- un flux de trésorerie disponible : positif.

Acquisition

Le Groupe vient d'annoncer l'acquisition de DataSentics, une société européenne créée en 2016 et basée à Prague. DataSentics est spécialisée en Intelligence Artificielle et l'Ingénierie des données Cloud. L'entreprise travaille à unifier les activités de Big Data et d'Ingénierie en Europe. Elle emploie 90 spécialistes des données. Ses offres vont immédiatement venir complémenter la stratégie d'intelligence artificielle dans les univers industriels d'Atos pour appuyer les offres et solutions 5G et Edge et accélérer leurs mises en application dans les secteurs Industries, la Distribution et les Télécommunications.