Atos : comptes semestriels résistants

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel du groupe Atos s'est établi à 5.627 millions d'euros, en baisse de 2,8% à périmètre et taux de change constants. Dans le contexte du Covid-19, le chiffre d'affaires du Groupe n'a que faiblement diminué grâce à un positionnement solide dans la plupart des Secteurs.

Les prises de commandes sont en hausse de 9,4%, avec un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 112%, contre 121% au deuxième trimestre. Le résultat d'exploitation pour le premier semestre 2020 atteint 362 millions d'euros. La marge opérationnelle s'inscrit à 450 millions d'euros, soit 8% du chiffre d'affaires. Des décalages temporaires sur le besoin en fonds de roulement portant le flux de trésorerie disponible à -172 millions d'euros.

Le Bénéfice Normalisé par Action Dilué est de 2,93 euros.

Objectifs 2020

Le Groupe confirme tous ses objectifs pour 2020, qui restent basés sur le scenario macroéconomique d'une reprise progressive au deuxième semestre 2020 et en 2021, ainsi que sur les échanges quotidiens de la Direction avec les clients du groupe :

Evolution organique du chiffre d'affaires : entre -2% et -4% ;

Taux de marge opérationnelle : de 9% à 9,5% du chiffre d'affaires ;

Flux de trésorerie disponible : 0,5 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros.

Cibles à moyen terme

Le 24 juin 2020, à l'occasion de sa Journée Analystes 2020, le groupe a présenté son ambition à moyen terme de devenir " le leader du Numérique Sécurisé et Décarboné ", ainsi que ses cibles à moyen terme :

Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant : +5% à +7% ;

Taux de marge opérationnelle : 11 à 12% du chiffre d'affaires ;

Flux de trésorerie disponible : un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%.

Elie Girard, Directeur Général, a déclaré : "Au cours du premier semestre 2020, dans le contexte très particulier de la pandémie, nous avons avant tout privilégié la santé et la sécurité de nos employés, tout en assurant la continuité des activités de nos clients, en particulier pour les services critiques, grâce à notre modèle d'affaires résilient. Nous avons également commencé au cours du semestre à préparer nos clients à l'après-Covid grâce à notre portefeuille d'offres "Future-Ready".

Grâce à cette stratégie pertinente et au profil unique du Groupe, le chiffre d'affaires n'a baissé que de -2,8% à périmètre et taux de change constants, le point bas ayant été atteint au deuxième trimestre. Tout en prenant soin de nos clients dans cette période particulière, nos près de 110.000 salariés à travers le monde ont réalisé une performance commerciale exceptionnelle, avec des prises de commandes en hausse de près de 10% sur un an. Au deuxième trimestre, nous avons signé plusieurs contrats importants dans le Numérique, le Cloud et la Sécurité. Enfin, les propositions commerciales ont connu une forte augmentation de 1,2 milliard d'euros, les clients se concentrant progressivement sur la transformation, la migration vers le Full Stack Cloud et l'Expérience des Salariés, tandis que la demande s'accélère également dans les Applications Critiques, la Sécurité Numérique et la Décarbonation. Dans ces deux derniers domaines, les acquisitions annoncées aujourd'hui viennent renforcer encore davantage nos offres.

Cette forte dynamique reflète également les progrès rapides réalisés dans la mise en oeuvre de notre programme SPRING, porté par des offres spécifiques et une approche commerciale sectorielle tout en renforçant une culture orientée avant tout vers les clients. Avec ces premiers résultats de la transformation du Groupe, nous sommes très bien positionnés pour atteindre tous nos objectifs cette année, ce qui constituera une étape importante vers les cibles à moyen terme présentés au marché lors de la Journée Analystes 2020 qui s'est tenue le mois dernier."