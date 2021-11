Atos collabore avec Nvidia

(Boursier.com) — Atos et l'Américain Nvidia annoncent la création de l'Excellence AI Lab (EXAIL), où se réuniront scientifiques et chercheurs pour contribuer à accélérer le progrès des technologies informatiques, de l'éducation et de la recherche en Europe. Les premiers travaux du laboratoire se concentreront sur cinq domaines de recherche rendus possibles par les avancées du calcul haute performance et de l'IA : la recherche climatique, la santé et l'analyse du génome, l'hybridation avec l'informatique quantique, l'edge IA/ Computer Vision et la cybersécurité.

Atos développera un supercalculateur BullSequana X de classe exascale avec le processeur Arm Grace de Nvidia, le GPU nouvelle génération Ampere Next, la solution BXI Exascale Interconnect d'Atos et la plateforme de mise en réseau Quantum-2 InfiniBand de Nvidia. EXAIL exploitera les solutions numériques avancées d'Atos et la framework Nvidia Clara pour aider les chercheurs et les prestataires de soins de santé à accélérer la découverte de médicaments et à concevoir des solutions de diagnostic avancées à l'aide de systèmes embarqués, de l'edge computing, de centre de données et de plateformes cloud.