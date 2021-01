Atos : collaboration renforcée avec IBM

(Boursier.com) — Atos et le géant américain des services technologiques IBM renforcent une alliance stratégique mondiale visant à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et optimiser leurs processus métiers. L'alliance élargie se concentrera notamment sur le développement d'offres conjointes tirant profit des solutions verticales décarbonées d'Atos et de ses capacités de fourniture de services, soutenues par IBM.

Les clients auront accès à des solutions d'automatisation adaptées aux spécificités de leur métier. Ces solutions utiliseront l'IA et le cloud hybride pour accélérer l'adoption de nouvelles technologies, augmenter la productivité et réduire les coûts. Atos et IBM collaboreront pour répondre à des défis métiers spécifiques afin de servir les secteurs de l'industrie, énergie & utilities, pétrole et gaz, distribution et transports.

Atos et IBM se concentreront sur des solutions de gestion du cycle de vie des actifs - elles s'appuieront sur IBM Maximo pour aider les entreprises à optimiser leurs actifs afin d'accélérer encore la transformation numérique et maîtriser les risques. Les clients pourront ainsi identifier des axes d'optimisation de la production au niveau de chacune de leurs usines et au niveau de leur parc entier. D'autre part, ils bénéficieront d'une meilleure gestion de la continuité d'activité grâce à une visibilité en temps réel sur les opérations et sur les KPI.

Les deux partenaires offriront des solutions de surveillance des actifs et d'optimisation des activités de MRO (maintenance, réparation et exploitation) - elles tireront parti d'IBM Maximo pour accroître l'optimisation des actifs et réduire les dépenses d'investissement. Les clients pourront ainsi adopter une approche prédictive des activités de MRO, entraînant une diminution des temps d'arrêt imprévus et une augmentation de la durée de vie des actifs, réduisant ainsi les dépenses en capital.

Des solutions d'optimisation de l'emballage, du transport et de la logistique permettront d'optimiser l'emballage, le transport et la logistique des produits tout en réduisant les dépenses.

Des solutions SMART de contrôle et d'optimisation des déchets/énergie tireront parti des solutions IBM Watson et Red Hat OpenShift pour aider les fabricants et les entreprises de gestion des déchets à optimiser leur consommation d'énergie.